Yusuf Yazıcı'dan flaş karar: Menajerlik şirketini değiştirdi!
Bu sezon Lille formasıyla iyi bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı yaz transfer dönemi için sürpriz bir karara imza attı. 27 yaşındaki milli futbolcu menajerlik şirketini değiştirdi
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Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de bu sezon formuyla dikkat çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız takımındaki sözleşmesinin bitimine aylar kala menajerini değiştirme kararı verdi.
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27 yaşındaki futbolcu, ünlü menajer Pini Zahavi'nin Gol International şirketiyle anlaşma imzaladı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'nın elit kulüpleri talip olmaya başladı.
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Bu sezon Lille formasıyla toplamda 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
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