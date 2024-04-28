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        Haberler Spor Futbol Fransa Yusuf Yazıcı attı, Lille deplasmanda kazandı - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı attı, Lille deplasmanda kazandı

        Lille Fransa Ligue 1'in 31. haftasında konuk olduğu Metz'i 2-1 mağlup ederken, Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı galibiyet golünü kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:24
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        • 1

          Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lille deplasmanda Metz'e konuk oldu.

          Ev sahibi ekip 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 31. dakikada Ismaily ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarının son anlarında 44. dakikada Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da başka gol olmayınca Lille sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

        • 2

          Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 70. dakikada yerini Hakon Haraldsson'a bıraktı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 5. gol sevinicini yaşadı.

        • 3

          Bu sonuçla Lille puanını 55'e çıkardı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme iddiasını sürdürdü. Metz ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

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