Yusuf Yazıcı attı, Lille deplasmanda kazandı

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lille deplasmanda Metz'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 31. dakikada Ismaily ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarının son anlarında 44. dakikada Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da başka gol olmayınca Lille sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.