30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısının ardından söylemleri, davranışları ve çıkardığı yasalarla tüm dünyanın takdirini kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e bir övgü de dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam’dan geldi.
ÖZEL RÖPORTAJ VERDİ
AA'da yer alan habere göre Hagley Park'ta, terör kurbanları için Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un yanı sıra 59 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Ulusal Anma Töreni’nde sahneye çıkan Yusuf İslam, Yeni Zelanda Televizyonu’na (TVNZ) özel röportaj verdi.
"BARIŞ TRENİ" ŞARKISI SÖYLEDİ
Törende, terör mağdurlarının anısına "Barış Treni" adlı şarkısını seslendiren Yusuf İslam, aynı gün akşam verdiği ve duygusal anlar yaşadığı röportajda, saldırıyı öğrendiği andan itibaren hissettiklerini paylaştı.
JACİNDA ARDERN'E BÜYÜK ÖVGÜ
İki camiye yapılan terör saldırısını yaşamını sürdürdüğü Dubai’de haber izlerken öğrendiklerini ve duyduklarına inanamadıklarını belirten Yusuf İslam, o anki tepkisini ‘"Christchurch, Yeni Zelanda. Ne Sonra ne olduğu dank etti, şeytani bir insan gelip kendi düşünceleri için canavarca bir olaya sebep oldu'' sözleriyle aktardı. Yusuf İslam, Başbakan Ardern'in saldırı sonrası gösterdiği manevi desteğe ilişkin olaraksa kendisinden övgüyle, "O benim kahramanım" diye söz etti.
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