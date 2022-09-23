Yusuf için bir açıklama daha

Kafkas, Gürcistan ile 27 Eylül Salı günü yapılacak hazırlık maçı öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tolunay Kafkas, Galatasaray'ın yeni transferi Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayamaması üzerine gelişen gündemle ilgili soruya yanıt verdi.
Yusuf Demir konusuyla ilgili daha önce açıklamalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar yapmadım. Dursun Özbek Bey ile Federasyon Başkanımız arasındaki olan bir konuya döndü. Derdimiz hiç kimseyi kaybetmek, suçlamak veya savunmak değil. Amacımız herkesi milli takıma kazandırmak. Bunun bir prosedürü varsa onu Federasyon Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü çözer." dedi.
Kafkas, Gürcistan müsabakasında savunmada 3'lü oynamayı düşündüklerini dile getirdi.
Kamp döneminin iyi geçtiğini anlatan Kafkas, "Geçen seneden 7-8 kişi ve yeni oluşacak gruba eklenen arkadaşlarımız var. Özellikle bu 1 haftalık süreçte oyun felsefemizi, baskı, geçiş ve önlem alma gibi konular üzerinde yoğunlaştırarak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Gürcistan maçında elimizdeki forvet, forvet arkası oyuncular ve stoperlerin kaliteli olmasından dolayı üçlü oynamayı düşünüyoruz. Saha dizilişleri önemli değil ama oyun felsefesi anlamında biraz sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz. Bu bir haftada sığdırabildiğimiz her konu başlığını antrenmanlarda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacaklarını ancak iptal olmasıyla Gürcistan ile anlaştıklarını aktararak, "Almanya ile yapacağımız maç bazı nedenlerden dolayı iptal oldu. Apar topar Gürcistan ile oynamayı kabul ettik. Kendimizden 2 yaş büyüklerle oynayacağız. Biz, kendi yaş grubumuzdaki oyuncularla karşılaşmak istiyoruz. Burada kritik oyuncular var. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi 2005 doğumlu oyuncular var. Rakiple bu oyuncuların arasında 5 yaş var. Bu istemediğimiz bir durum ama yapacak bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.
- "Dönemimde 13-14 oyuncu A Milli Takım'a yükseldi"
Tolunay Kafkas, kendi döneminde ümit milli kategorisinden 13-14 oyuncunun A Milli Takım'a yükseldiğini ve bununla gurur duyduğunu kaydetti.
Ümit Milli Takım'dan birçok oyuncuyu A Milli Takım'a gönderdiklerini hatırlatan Kafkas, "Ümit Milli Takım, çok önemli bir yer. Özellikle bir geçiş yeri. Benim dönemimde 13-14 oyuncu A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Çok mutlu oluyoruz. A Milli Takım havuzunu genişletmek, oradaki rekabet ortamını daha da artırmak, belli pozisyonlarda oyuncu sayısının fazla olması öncelikli hedeflerimiz. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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