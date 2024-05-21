Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve çöl tozu uyarısı - 21 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Zonguldak, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Adıyaman ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; Hakkari, Van, Şırnak, Muş ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'nın güneyinde çöl tozları etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır hariç) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 29°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 29°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        Genç kadın isyan etti!
        Genç kadın isyan etti!
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Habertürk Anasayfa