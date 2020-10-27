Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yusuf Güney, önceki akşam sevgilisi ile birlikte Etiler'deki rutin trafik uygulamasına takıldı.

Yapılan alkol kontrolü sıfır promil çıkan Güney, meslektaşlarına da örnek oldu.

Yeni projeleri olduğunu söyleyen Yusuf Güney, daha sonra evinin yolunu tuttu.