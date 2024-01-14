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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Yusuf Erdoğan isyan etti: Bu sahada futbol oynatmak vicdan dışı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Yusuf Erdoğan isyan etti: Bu sahada futbol oynatmak vicdan dışı

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un deneyimli oyuncusu Yusuf Erdoğan, "Bu sahada futbol oynatmak mantık dışı, vicdan dışı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:22
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        • 1

          Yukatel Adana Demirspor'un futbolcusu Yusuf Erdoğan, Çaykur Rizespor maçı sonrası isyan etti. Saha zemininin çok kötü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu sahada futbol oynatmak mantık dışı. Vicdan dışı." ifadelerini kullandı.

        • 2

          Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yusuf Erdoğan, kar ve yağmur nedeniyle bozulan zemine dikkat çekerek, şu eleştirilerde bulundu:

        • 3

          "Artık biraz vicdan istiyorum vicdan! Yıllardır bu ligde oynuyorum. Artık son noktaya geldim. Bu sahada futbol oynatmak mantık dışı, vicdan dışı. Bu saatte kar yağacağı belli. Belki daha önceye alınabilirdi. Bir futbolcunun ayağına bir şey olsa bize kim sahip çıkacak? Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Konyasporlu Volkan kardeşimin çapraz bağları koptu. Volkan nerede bilen var mı? O çocuk kendi kendine mücadele ediyor. Beni duyun artık! Futbolcu sağlığı bu kadar ucuz değil. Türk futbolunda bazı şeyler değişmeli. Kazanıp, kazanmamak umurumda bile değil. Bugün biri sakatlansa hesabını kim verecek?"

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