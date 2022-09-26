Dünya Müslüman Alimler Birliği 96 yaşında vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin vefatını, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadeleriyle duyurdu. İşte Yusuf el-Karadavi'nin hayatı...

YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı.

Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar’da yaşıyordu.