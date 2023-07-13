Yürüyen merdivenler neden tırtıklıdır?
Yürüyen merdivenler, dünyanın her yanında kullanılır. Peki, neden merdivenlerin tırtıklı olduğunu düşündünüz mü? Bunun oldukça basit ancak bir o kadar da işlevsel üç sebebi var. İşte, detaylar...
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İlk sebep, tırtıklar elinizdeki poşetlerin veya ayakkabınızın, mekanizmaya sıkışmasını engellemek için vardır. Tırtıklar, merdiven bitimindeki boşluğu kapatmaya yardımcı olur.
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İkinci sebep olarak, tırtıklar merdivenlerde sıvı birikmesini engeller. Böylece yağmurlu günlerde botlardan süzülen sular, tırtıklara dolar ve kişilerin kayması ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilir.
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Üçüncü sebep ise tırtıklar, merdiven sonunda düzleşir ve tarak kısmı, ayakkabınızı kolayca dışarı itmeniz için vardır.
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