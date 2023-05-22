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İYİ Parti lideri Akşener: Yürütmeyi aldığımızda denge ve denetleme gerçekleşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Akşener, "Yasamayı Cumhur İttifakı aldı ama yürütmeyi biz alınca denge ve denetleme gerçekleşecek" dedi

Giriş: 22.05.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Yürütmeyi aldığımızda denge ve denetleme gerçekleşecek - Güncel haberler
"Yürütmeyi aldığımızda denge ve denetleme gerçekleşecek"
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen buluşmaya katıldı. İlçede CHP Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bu seçimi kazanmamız lazım. Anlamak lazım birçok şeyi. Özellikle gençlere sesleniyorum. Bu seçimi almak zorundayız. 2 buçuk milyon seçmen var. Aksi halde lüks arabalarda gezenlerin sayısı artacak. Her birimiz çalışmak zorundayız. Borcumuz var. Derin yoksulluk çok çoğalmış. Gördüğüm bir çocuğa soruyorum 5 yaşında görünüyor ama 11 yaşındayım diyor. Ya obez ya da iplik gibiler. "

"Yürütmeyi biz alınca denge ve denetleme gerçekleşecek" diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: "

"Bir hanım arkadaşımız bizim sandıktan CHP'ye oy çıkmazdı ama şimdi yarı yarıya çıkıyor dedi. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Yasamayı Cumhur İttifakı aldı ama yürütmeyi biz alınca denge ve denetleme gerçekleşecek. Bu yüzden nefes almak yok çok çalışacağız. Çalışma alanımızı genişleteceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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