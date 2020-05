Yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlar Türkiye'ye minnettar - BOLU

AA

Suudi Arabistan ve Dubai'den getirilerek Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 648 kişi, 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor.Otel konforundaki yurtta kalanların her türlü ihtiyaçları yurt personeli ve Türk Kızılay Bolu Şube Başkanlığı görevlilerince karşılanıyor.Yurtta kalanlar, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yurt çalışanlarına şükran ve minnettarlıklarını dile getirdikleri mektuplar yazdı.- "Ülkemle bir kez daha gurur duydum"Dubai'den gelen Şeyma Kabadayı, mektubunda ülkesiyle bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, yurtta her ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.Yurtta görev yapan personele yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Kabadayı, "Devletime ve milletime bir kez daha minnettarım. Allah devletimize, devlet büyüklerimize zeval vermesin. Canım Türkiye'm, canım vatanım. Her köşesi cennet vatanım. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan'dan gelen Şaban Yüksel de mektubunda 23 Nisan'da Bolu'ya geldiklerini aktardı. Yurttaki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, personele teşekkür etti.Yurtta kalan Bilgen Kabaoğlu, Hakan Topçu, Mehmed Şerif Demirtaş ve Ayla Kabadayı da yazdıkları mektuplarla Türkiye'ye ve yetkililere minnettarlıklarını ifade etti.