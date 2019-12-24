Reuters

Ticari amaç dışında yurtdışından getirilecek TV, radyo, video ile cep telefonu ve bilgisayarlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretler 2020 yılı için yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda getirilecek TV'lerden , ekran büyüklüğüne göre 8-80 euro arasında, radyo ve oto radyolardan 1-2 euro, videolardan 18 euro, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan ise 1-18 euro arasında değişen miktarlarda ücret tahsil edilecek.

BİLGİSAYARDAN 10 EURO

Karara göre, cep telefonlarından 20 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, mp3 çalar, navigasyon cihazları, dvd-vcd oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinden 2-15 euro, bunun dışında kalan bu kapsamdaki her türlü cihazdan 18 euro ücret alınacak.

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