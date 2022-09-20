Yurtdışı ÜFE'de rekor yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta YD-ÜFE aylık yüzde 2,64, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 39,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 arttı.
Böylece YD-ÜFE'de artış hızı rekor seviyeye yükseldi. Temmuzda artış yüzde 111,34 olarak açıklanmıştı.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 artış belirlendi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 2,68, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04, sermaye malında yüzde 3,66 artış olurken enerjide yüzde 8,36 azalış kayıtlara geçti.
Yıllık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
PETROL ÜRÜNLERİ SERT YÜKSELDİ
YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşın kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.
Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında, YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinin yüzde 8,36, metal cevherlerinin yüzde 2,34, tütün ürünlerinin yüzde 0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olduğu görüldü. Buna karşın, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları(%):
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