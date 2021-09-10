Yurtdışı seyahate Covid-19 teminatı

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Aşılanma oranlarının artması ve kontrollü normalleşme süreci ile 2021 yılı yaz aylarında turizmin yeniden hareketlenmesi yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde seyahat sağlık sigortası yapılmasını tekrar önemli hale getirdi.

Türk Nippon Sigorta, müşterilerinin seyahatlerini güvence altına almak için Seyahat Sağlık Sigortası ürününe yurt dışı seyahatleri için Covid -19 teminatını ekledi. Sigortalılarının ve sigortalı adaylarının yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini ve olası riskleri de teminat altına alarak güvence vermeye devam eden Türk Nippon Sigorta, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması ve evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati gibi gerçekleşebilecek olası risklere karşı teminat sağlıyor. Ayrıca bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırması, tarifeli bagaj kaybı, gecikmeli bagaj, kanuni işlemlerle ilgili kefalet, ilaç gönderilmesi organizasyonu ve acil mesajların iletilmesi gibi durumlarda da Seyahat Sağlık Sigortası ürününü alan sigortalılara güvence sağlıyor.

“YENİDEN YEŞERTECEĞİZ” KAMPANYASINA DESTEK

28 Temmuz Çarşamba günü ülkemizin birçok ilinde başlayan hem doğaya hem ormanda yaşayan canlılara hem de o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük zararlar veren orman yangınları sebebi ile TEMA Vakfı tarafından başlatılan yeniden yeşerteceğiz kampanyasına Türk Nippon Sigorta’dan 2.000 fidan bağışı ile destek geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Ormanlar sürdürülebilir yaşamın en önemli öğelerinden biri. Ormanlarımızın eski haline gelmesi gelecek nesillere daha güzel, sürdürülebilir bir dünya bırakmak adına kampanyaya destek olarak yanan bölgelerimizi yeniden yeşertebilmek için 2.000 adet fidan bağışında bulunduk. Şirketimizin en önem verdiği konulardan biri olan sürdürülebilirliği iş süreçlerimize entegre etmenin yanında doğa ve çevreyi koruyan adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca Türk Nippon Sigorta çalışanları, Ege ve Akdeniz Bölgelerini etkisi altına alan ve hepimizi oldukça üzen orman yangınları konusunda neler yapılması gerektiğini anlatan “Yangın Bilinçlendirme Eğitimi” ‘ne katıldı. Eğitimde, yangın gönüllüsü olmak ve ileride yaşanabilecek yangınlarda, yangın ekiplerine daha bilinçli destek olma konusunda bilgiler alan Türk Nippon Sigorta çalışanları ayrıca yangın esnasında neler yapılması gerektiği ile ilgili de eğitici ve öğretici bilgiler aldılar.

TNS STARS EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Türk Nippon Sigorta A.Ş; çalışanlarının gelişimlerine yatırım yaparak 2021 yılında TNS Akademi kapsamında; TNS Stars Yetenek Havuzu projesini hayata geçirdi. Bu proje ile yüksek potansiyelli çalışanları için yetenek havuzu oluşturan Türk Nippon Sigorta, bu havuz içerisinde bulanan personelin hem kariyer hem de kişisel gelişim süreçlerini destekleyerek gelişmeleri için katkıda bulunmaya devam ediyor. Türk Nippon Sigorta bu proje ile yetenek havuzunda yer alan yıldız çalışanları için özel olarak hazırlanan; eğitim programları, yabancı dil eğitimleri, özel projeler, koçluk / mentorluk ve üst yönetimle bir araya gelecekleri periyodik toplantılar gibi süreçlerle geleceğin yöneticilerini Şirket içerisinden yetiştirmeyi ve bununla birlikte aynı zamanda personelin işyerine bağlılığını arttırmayı amaçlıyor. Mayıs ayında ilk eğitimini gerçekleştiren TNS STARS üyeleri, ağustos ayında da geribildirim ve koçluk workshoplarıyla ikinci eğitimlerini aldılar. Türk Nippon Sigorta’nın düzenlediği ferdi kaza kampanyası da sonuçlandı. Satış kanalları genelinde kampanyanın birincisi Kotra Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. oldu. Acenteye birincilik ödülü olan iPhone 12 cep telefonunu Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu tarafından takdim edildi.