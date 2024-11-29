Yurt içi piyasalarda gözler büyüme verilerinde

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi atacağı korumacı adımların küresel ticarete nasıl bir etki yapacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Çin tarafının gerilimi tırmandırmak yerine müzakere yolunu tercih edebileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da risk iştahını destekliyor.

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Öte yandan, dün ABD'de tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, bugün de yarım gün açık olacak piyasalarda işlem hacminin oldukça düşük olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. REKLAM Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecekleri açıklamasının ardından, jeopolitik risklerin yeninde canlanmaya başlaması güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Son bir haftada dar bantta hareket eden altının ons fiyatı bugün yaklaşık yüzde 1 yükselişle 2 bin 633 dolardan alıcı bulurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,24'e indi. BRENT PETROLDE SINIRLI YÜKSELİŞ Emtia tarafında Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ toplantısının 5 Aralık'a ertelenmesinin ardından yüzde 0,1 artışla 72,7 dolara yükselirken, dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,9 seviyesine geriledi.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapma çağrısı sonrası pozitif seyrederken, bugün Eyro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Öte yandan, ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini ve politika faizinin büyümeyi teşvik edecek bir seviyeye düşebileceğini söyledi.

REKLAM Dün, Almanya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında artarken, aylık olarak öngörülere paralel şekilde yüzde 0,2 geriledi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,51 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR Asya borsaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Japonya'da enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamaları destekledi. Buna göre, Japonya'da TÜFE yıllık yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,2 yükselerek beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi aylık yüzde 3 artsa da öngörüleri karşılayamadı.

Dolar/yen paritesi söz konusu verilerin ardından yüzde 0,9 azalışla 150,13 seviyesine gerilerken, bu durumun ülkede ihracat ağırlıklı iş yapan şirketleri olumsuz etkileyebileceği endişesi pay piyasalarını baskıladı. REKLAM Bununla birlikte Güney Kore'de gelecek dönemde yarı iletken çipler üzerinden ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim ortaya çıkabileceği ihtimali piyasalarda satışların sertleşmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi. BORSA YÜKSELİŞLE KAPANDI Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,6980'den işlem görüyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.