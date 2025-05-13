Merkez Bankası (TCMB) bugün mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Veriler Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımına hız kesmeden devam ettiğine işaret etti.

Mart ayında Türk vatandaşları 227 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı. Yurt dışında gayrimenkul edinimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15, bir önceki aya göre ise yüzde 19 yükseldi.

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Böylece yılın ilk çeyreğinde yurt dışında emlak alımına 561 milyon dolar harcandı. Bu ilk çeyrekler karşılaştırıldığında en yüksek 3 aylık alım olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mart 2025 döneminde yurt dışı gayrimenkul alımları geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 17 yükseldi.

Yıllara göre ilk 3 ay itibarıyla gayrimenkul alımları (milyon dolar):

Yıl Gayrimenkul alımı 2017 131 2018 77 2019 45 2020 79 2021 61 2022 98 2023 356 2024 479 2025 561

Mart ayı bunun yanında Aralık 2024'ün ardından Türk vatandaşlarının yurt dışında en çok gayrimenkul alımı yaptığı ay oldu.

Aylara göre yurt dışında gayrimenkul alımları (milyon dolar):

Ay Gayrimenkul alımı 2025-03 227.00 2025-02 190.00 2025-01 144.00 2024-12 234.00 2024-11 196.00 2024-10 197.00 2024-09 149.00 2024-08 174.00 2024-07 175.00 2024-06 165.00 2024-05 213.00 2024-04 171.00 2024-03 197.00 2024-02 160.00 2024-01 122.00