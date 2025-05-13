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        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışında gayrimenkul alım rekoru - Emlak Haberleri

        Yurt dışı gayrimenkul alımında rekor

        2025'in ilk 3 ayında Türk vatandaşları yurt dışında 561 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaparak çeyreklik rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:22
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        Yurt dışı gayrimenkul alımında rekor
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        Merkez Bankası (TCMB) bugün mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Veriler Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımına hız kesmeden devam ettiğine işaret etti.

        Mart ayında Türk vatandaşları 227 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı. Yurt dışında gayrimenkul edinimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15, bir önceki aya göre ise yüzde 19 yükseldi.

        Böylece yılın ilk çeyreğinde yurt dışında emlak alımına 561 milyon dolar harcandı. Bu ilk çeyrekler karşılaştırıldığında en yüksek 3 aylık alım olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-Mart 2025 döneminde yurt dışı gayrimenkul alımları geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 17 yükseldi.

        Yıllara göre ilk 3 ay itibarıyla gayrimenkul alımları (milyon dolar):

        Yıl Gayrimenkul alımı
        2017 131
        2018 77
        2019 45
        2020 79
        2021 61
        2022 98
        2023 356
        2024 479
        2025 561

        Mart ayı bunun yanında Aralık 2024'ün ardından Türk vatandaşlarının yurt dışında en çok gayrimenkul alımı yaptığı ay oldu.

        Aylara göre yurt dışında gayrimenkul alımları (milyon dolar):

        Ay Gayrimenkul alımı
        2025-03 227.00
        2025-02 190.00
        2025-01 144.00
        2024-12 234.00
        2024-11 196.00
        2024-10 197.00
        2024-09 149.00
        2024-08 174.00
        2024-07 175.00
        2024-06 165.00
        2024-05 213.00
        2024-04 171.00
        2024-03 197.00
        2024-02 160.00
        2024-01 122.00
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