Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,44 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,44 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,68 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,30, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 8,44 düşüş oldu.

- Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde

Kasımda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 22,90 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,98 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler, yüzde 9,38 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) sektörlerinde gözlendi.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık gerileme yüzde 22,90 ile enerji mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,22 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: