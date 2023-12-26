Yurt dışından telefon getiren vatandaşlar, telefonu Türkiye'de kaydettirmeden 20 gün kullanabiliyor ancak 120 günün sonunda telefon iletişime kapatılıyordu. Ancak AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, bu konuda yaptıkları yeni düzenleme ile beraber; bu süreyi uzattıklarını ve yeni bir başvuru halinde kullanım süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Peki, yurt dışından gelen tefonlar kaç gün kullanılabilir, süresi kaç gün? İşte, detaylar...