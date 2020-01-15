15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'den geçen yılın 9 ayında 7,4 milyonu aşkın kişi yurt dışı seyahati gerçekleştirirken, toplamda yaklaşık 3,4 milyar dolar harcandığı belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı seyahatlerde kredi kartlarında taksit sayısını 6'dan 3'e düşürmesi, bu alandaki harcamaları gündeme getirdi.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den Ocak-Eylül 2019 döneminde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarak, 6 milyon 530 bin 388'den 7 milyon 411 bin 702 kişiye yükseldi.
Söz konusu dönemde yapılan harcamalar 3 milyar 380 milyon 213 bin doları buldu. Bunun 2 milyar 759 milyon 982 bin doları kişisel harcamalardan oluşurken, 620 milyon 230 bin doları paket turlar kapsamında gerçekleştirildi. Kişi başına ortalama harcama 456 dolar oldu.
2018'in aynı döneminde yurt dışı seyahatlere yönelik toplam harcama 3 milyar 938 milyon 663 bin doları bulurken, kişi başına yapılan ortalama harcama 603 dolar olmuştu.
EN ÇOK HARCAMA YEME İÇME VE KONAKLAMA İÇİN
Ocak-Eylül 2019 döneminde gerçekleşen seyahatlerin kişisel harcamalar kategorisinde "yeme içme" yüzde 22,2'lik kısmı oluşturdu. Harcamaların yüzde 19,3'ü "konaklama", yüzde 19,7'si "diğer mal ve hizmetler" kategorilerinde yapıldı.
Yurt dışına ziyaret yapan vatandaşlar ortalama 9 gün konaklarken, hac ibadetinin de gerçekleştirildiği Suudi Arabistan en çok tercih edilen yer oldu. Bu ülkeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya takip etti.
BDDK, pazartesi günü hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına yönelik harcamalarda taksitlendirme sürelerini 6 aydan 3 aya düşürmüştü.
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