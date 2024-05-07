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        Haberler Gündem Eğitim 2024 yılı öğretmen atamaları açıklandı - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama! Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları programında açıklamalarda bulundu. Tekin, "20 bin öğretmen ataması yapılacak. Yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:47
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        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamada bulundu.

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        Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekin, elde edilen rakama göre MEB Personel Genel Müdürlüğünce branş dağılımına ilişkin simülasyon yapıldığını belirtti.

        Mümkün olan en fazla sayıda öğretmeni aralarına dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettiklerini aktaran Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki talimatları doğrultusunda ki, o da aynı şekilde mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizi hem de Hazine ve Maliye Bakanımızı talimatlandırmıştı zaten. Biz de bu çerçevede çalıştık." ifadesini kullandı.

        Tekin, son 4 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik ve sosyal hayatı alt üst eden, arzu edilmeyen gelişmeler yaşandığını, bunun sonucunda da ekonomik anlamda ülkeye ciddi şekilde mali boyutları olan bir süreç gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunarak, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Dediğim gibi değerlendirdiğimiz bütün bu parametreler neticesinde elde ettiğimiz rakam bu. Bu rakam üzerine Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'Şu branş önemlidir' ya da 'Şu branş önemsizdir' gibi bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemlidir. Dolayısıyla bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı, bu çerçevede bir simülasyon oluşturduk ve branş isimlerini kapatarak ihtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik."

        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi
        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi

        "EN ÇOK 3 BİN 263 İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE YAPILACAK"

        Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

        Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla, tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi.

        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi
        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi

        Bakan Tekin, şunları söyledi: "Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Bu anlamda daha önce de söylemiştim, halihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız."

        YENİ MÜFREDAT TASLAĞININ ASKI SÜRESİ UZATILDI

        Bakan Tekin, yeni müfredat taslağını 26 Nisan'da askıya çıkardıklarını belirterek, taslağa yoğun bir görüş geldiğini söyledi.

        Tekin, "Cuma günü akşam mesai saati bitimine kadar da bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. Programlarla ilgili olarak görüşü, önerisi olacak arkadaşlarımıza sistem açık olacak." dedi.

        Tekin, 26 Nisan'dan bu yana yeni müfredat taslağıyla ilgili verileri paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Biraz önce aldığımız rakamlara göre, programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış. Ben bu kadar yoğun bir katılım, ilginin olduğu başka bir örneğini bilmiyorum. Sadece müfredat değişiklikleriyle ilgili söylemiyorum, genel anlamda da çok ciddi bir katılımın olduğunu söylemek lazım. Bu süreçten çok mutluyum. Mümkün olduğunca katılımın arttığı, mümkün olduğunca farklı fikirlerin değerlendirildiği bir süreç. Ülkemiz içinde, eğitim camiamız için de çok daha hayırlı olacaktır. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde görüşlerini, önerilerini, tekliflerini bize ileten gerçek kişilere, tüzel kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri, her bir görüş ilgili arkadaşlar yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız ve eğitim öğretim daireleri dediğimiz, ilgili genel müdürlüklerdeki program komisyonları tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Bu gelen 63 bin 108 görüşün önemli bir kısmı zaten gelir gelmez değerlendirme sürecine tabi tutuluyor."

        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.
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        #son dakika
        #öğretmen atamaları
        #öğretmen atamaları 2024
        #2024 öğretmen atamaları branş dağılımı
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