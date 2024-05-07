Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi

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İsrail Ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’a planladığı “sınırlı operasyon” öncesi bölgenin doğusundaki sivillerin tahliyesini istedi.

100 bine yakın Filistinli’ye olası bir kara operasyonu öncesi Han Yunus ve El Mevasi bölgelerine gitmeleri söylendi.

Peki Refah nasıl bir bölge ve tarihi hakkında ne biliniyor? BBC Arapça Servisi derledi.

Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki en büyük şehri.

55 kilometre karelik bölge, güneybatısındaki Kudüs’ten 107 km uzaklıkta.

Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır geçişi olduğu için on yıllardır bölgeye insani yardım buradan sağlanıyor. Yaralıların tedavisi için güvenli bölgelere taşınması açısından da kritik.

Bu nedenle uluslararası medyada sık sık Refah ismini duyuyoruz.

Geçtiğimiz on yıllar içinde Gazze-Mısır sınırında gayri resmi şekilde uzatılan onlarca tünel, Mısır tarafından yıkılmıştı.

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Çoğunluğu Mısır’dan Gazze’ye mal akışı için gizlice kazıldığı düşünülen bu tünellere ne olduğu bilinmiyor.