Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı! Katil aranıyor!

Niğde'de olay, sabah saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Emircan Ö. (28), kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emircan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.