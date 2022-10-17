Yürekleri yakan paylaşım: Bir ben kaldım!

DHA'nın haberine göre, yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 8 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" dedi.

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