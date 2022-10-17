Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin son bilgileri aktardı.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"18 saat içinde arama kurtarma çalışmalarını tamamladık ancak 41 kardeşimiz şehit verdik. Bartın'da 1, İstanbul'da 6 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibariyle yaptığımız değerlendirmede, bu ilk değerlendirmenin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Yangın büyük alanda kontrol altına alındı. Yangın sönmek üzere. Madende üretim tamamen durmuştur.

Adli ve idari soruşturmalarda gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize yapılacaktır.

Yarın TBMM Genel Kurulu'na da sürece ilişkin tarafımdan bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik, dün itibariyle definleri tamamlamış olduk.

Valiliğimiz yardımlara başlamıştır, Türkiye Taşkurumu da ödemelere başlayacaktır. Her türlü ihtiyaç devletimiz tarafından karşılanacaktır.

MÜFETTİŞ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."