Çanakkale'de feci kaza, saat 00.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Erdem Kandırmış'ın (31) kullandığı TIR arızalandı. Kandırmış, TIR'ı tamir etmeye başladı.

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TIR HAREKET EDİP ÜZERİNDEN GEÇTİ

DHA'daki habere göre bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden TIR, Kandırmış'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.