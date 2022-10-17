Yürek Çıkmazı başlıyor!

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı adlı dizi, yayınladığı fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Yürek Çıkmazı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
- Ayça Bingöl
- Alp Navruz
- İrem Helvacıoğlu
- Cemal Toktaş
- Rozet Hubeş,
- Özlem Ulukan
- Timur Ölkebaş
- Mesut Akusta
- Eylül Ersöz
- Bihter Dinçel
- Erhan Alpay
- Güler Ökten
- Alp Akar
- Aydan Şener
- Dilara Aksüyek
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yürek Çıkmazı adlı dizi yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak. Kesin tarih belli olduğunda eşzamanlı olarak haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.
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