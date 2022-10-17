Yürek Çıkmazı başlıyor!

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı adlı dizi, yayınladığı fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Yürek Çıkmazı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yürek Çıkmazı adlı dizi yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak. Kesin tarih belli olduğunda eşzamanlı olarak haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.