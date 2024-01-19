Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya vuran yunusu kurtarabilmek için vatandaşlar ve ekipler saatlerce uğraştı. Yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'ndeki Kargı Koyu'na sabah saatlerinde yetişkin bir yunus vurdu.
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Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpeklerin yunusun başına toplanmasıyla hayvanı fark etti.
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Vatandaşlar, bunun üzerine yunusu denize doğru çekti fakat yunus yeniden karaya vurdu. Yunus, kendisini karaya vurduğu esnada kayalıklara çarparak yaralandı.
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İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yunusu kurtarabilmek için çaba sarf etti. Ancak açığa doğru çekilen yunus, yeniden kendisini karaya vurdu.
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Ekipler, hayvanı kurtarabilmek için saatlerce çaba harcadı. Yeniden açığa çekilen yunusun, sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir yere gömüleceği bildirildi.
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