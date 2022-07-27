Yunus Mallı, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yunus Mallı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."