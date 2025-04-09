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        Haberler Magazin Yunus Günçe'nin tiyatro oyunları iptal edildi - Magazin haberleri

        Yunus Günçe'nin tiyatro oyunları iptal edildi

        Ünlü oyuncu Yunus Günçe, 'Karı Koca İşleri - Yeni Sürüm' adlı tiyatro oyununun farklı il ve ilçelerdeki 59 gösterisinin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:47
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        Tiyatro oyunları iptal edildi
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        Yunus Günçe'nin, Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ ve Kayseri'deki tiyatro oyunları iptal edildi.

        Oyuncu, eşi Işık Selin Günçe ile birlikte oynadığı 'Karı Koca İşleri - Yeni Sürüm' adlı tiyatro oyununun 59 gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

        Yunus Günçe; "Toplamda 59 oyun iptal oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz. Yılmayacağız. Oynayabildiklerimizi oynayacağız. Destek olan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, elinden geleni yapmaya çalışan herkese teşekkür ederiz. Eyvallah" şeklinde bir açıklamada bulundu.

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        Yunus Günçe, konuyla ilgili olarak ilgili olarak şunları söyledi

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