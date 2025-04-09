Yunus Günçe'nin tiyatro oyunları iptal edildi

Yunus Günçe'nin, Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ ve Kayseri'deki tiyatro oyunları iptal edildi.

Yunus Günçe; "Toplamda 59 oyun iptal oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz. Yılmayacağız. Oynayabildiklerimizi oynayacağız. Destek olan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, elinden geleni yapmaya çalışan herkese teşekkür ederiz. Eyvallah" şeklinde bir açıklamada bulundu.

"AYBÜKE PUSAT'I EN İYİ BEN ANLARIM"

Yunus Günçe, konuyla ilgili olarak ilgili olarak şunları söyledi