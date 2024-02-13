Yunus Emre Başar'dan gümüş madalya!
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya elde etti.
Giriş: 13.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:37
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo finalinde Ermeni Malkhas Amoyan'la karşılaştı.
Rakibine 7-0 yenilen 28 yaşındaki Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aynı stilde bronz madalyaları ise Gürcü Luri Lomadze ve bireysel sporcu Adlet Tiuliubaev elde etti.