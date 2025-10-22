Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek
Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik Bodo Glimbt galibiyetinin ardından, "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimbt'i 3-1 yenen Galatasaray'ın 3. golünü atan Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.
"ÇOK İYİ GİDİYORUZ"
Galibiyetin ardından konuşan Yunus, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFİMİZ YÜKSEK"
Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Yunus, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.