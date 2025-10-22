Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimbt'i 3-1 yenen Galatasaray'ın 3. golünü atan Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Galibiyetin ardından konuşan Yunus, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz." dedi.