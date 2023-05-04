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Yunanistan'ın geri ittiği tekne battı; 1 göçmen öldü, 6 kişi kurtarıldı, 1'i bebek 2 kişi aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın geri ittiği tekne battı. Teknede bulunan 1 göçmen öldü, 6 kişi kurtarıldı, 1'i bebek 2 kişi aranıyor.

Giriş: 04.05.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'ın geri ittiği tekne battı!
DHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği tekne battı. Teknedeki göçmenlerden 1'inin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i çocuk 6'sı ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kadın ile bebek de aranıyor.

Yunanistan unsurları tarafından, saat 05.15'te, Türk kara sularına geri itilen tekne battı. Türk Sahil Güvenlik ekibinin tespiti üzerine 5 sahil güvenlik botu, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-12) dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Deniz yüzeyinde tespit edilen 5'i yetişkin, 1'i de çocuk toplam 6 göçmen ise Sahil Güvenlik botuna alınıp kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvalık Limanı'na getirilip, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu ileri sürülen 1 kadın ile bebek için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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