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        Haberler Dünya Yunanistan'daki orman yangınları sürüyor: Tehlike artabilir!

        Yunanistan'daki orman yangınları sürüyor: Tehlike artabilir!

        Yunanistan'da Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve pek çok bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yetkililer, bugünden itibaren rüzgarın yön değiştireceğini ve tehlikenin artabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 07:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 07:51
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          Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.

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          Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

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          Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

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          Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

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          Petroviç, bugünden itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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