Yunanistan'daki orman yangınları sürüyor: Tehlike artabilir!
Yunanistan'da Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve pek çok bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yetkililer, bugünden itibaren rüzgarın yön değiştireceğini ve tehlikenin artabileceğini söyledi
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Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.
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Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.
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Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.
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Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.
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Petroviç, bugünden itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.