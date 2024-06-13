Yunanistan'da sıcak hava dalgası! Turistik bölge ziyarete kapatıldı
Türkiye'de de sıcak hava dalgasının etkili olduğu bugünlerde Yunanistan'da da aşırı sıcaklar yaşanıyor. Başkent Atina'da termometrelerin 39 dereceye ulaşmasıyla tarihi Akropolis ziyarete kapatıldı. Okullar da tatil edilirken, sıcaklığın bugün 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor
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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'da Atina'daki tarihi Akropolis dün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyarete kapatıldı.
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Atina'daki yetkililer, birçok okulun kapanmasına neden olan sıcak hava dalgası nedeniyle geçen yıl 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis'in bir süre kapatılacağını duyurmuştu.
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Atina'da dün sıcaklık 39 dereceyi bulurken, bugün sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
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Belediye yetkilileri, dün çöp toplama işleminin birkaç saat süreyle durdurulacağını ve yedi klimalı alanın halka açılacağını duyurdu.
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Yetkililer, Atina'da halk sağlığı müdahalesini koordine etmek için termal kameralı dronların kullanıldığını söyledi.
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Cuma günü geç saatlerde ise serin havanın etkili olması bekleniyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.