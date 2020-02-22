Emin Moğulkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan müsabakanın ardından birlikte görev aldığı hakemler Luigi Lamonica ve Damir Javor ile otele döndükleri sırada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Barcelona'nın kazandığı maçta herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarını aktaran Moğulkoç, "Maçtan sonra taksiyle otele dönerken, yanımıza iki kişinin bindiği bir motosiklet yaklaştı. Taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdılar. O tarafta oturan Luigi Lamonica'nın yüzünde birkaç ufak kesik oluştu. Plakası olmayan motosiklet, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Zaten yüzlerinde maske vardı. Sonra hastaneye gittik, Lamonica'ya müdahale edildi. Ardında polis geldi ve ifade verdikten sonra ayrıldık." diye konuştu.

Emin Moğulkoç, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Yıllardır bu işi yaptığımız için çok endişe, korku olmadı. Bir gözdağı, mesaj vermek istediklerini düşündüm. Onun için çok fazla etkilenmedim. Açıkçası sebebini de çok bilmiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Avrupa Ligi Hakem Direktörü'nün kendilerini aradığını anlatan Moğulkoç, Avrupa Ligi yönetiminin de olayı takip ettiğini sözlerine ekledi.