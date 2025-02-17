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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yunanistan'da çiftçiler eylem hazırlığında - İş-Yaşam Haberleri

        Yunanistan'da çiftçiler eylem hazırlığında

        Yunanistan'da, ekonomik sorunlar nedeniyle eylem hazırlığı yapan çiftçilerin yaklaşık 1500 traktörü yolların kenarına park ettikleri bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:37
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        Yunanistan'da çiftçiler eylem hazırlığında
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        Yunan basınında çıkan haberlere göre, çiftçiler ülke genelinde üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle eylem hazırlığı yapıyor.

        Bu kapsamda, çiftçiler çeşitli şehirlerde beş noktada yaklaşık 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park etti.

        Selanik'te 19 Şubat'ta büyük bir miting düzenlemeyi planlayan çiftçiler, aynı gün "Thessaloniki Summit" toplantısı kapsamında şehirde bulunacak Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşme talebinde bulunacak.

        Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

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