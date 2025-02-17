Yunanistan'da çiftçiler eylem hazırlığında

Yunan basınında çıkan haberlere göre, çiftçiler ülke genelinde üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle eylem hazırlığı yapıyor.

Bu kapsamda, çiftçiler çeşitli şehirlerde beş noktada yaklaşık 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park etti.

REKLAM advertisement1

Selanik'te 19 Şubat'ta büyük bir miting düzenlemeyi planlayan çiftçiler, aynı gün "Thessaloniki Summit" toplantısı kapsamında şehirde bulunacak Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşme talebinde bulunacak.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.