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        Haberler Sağlık Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü | Sağlık Haberleri

        Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü

        Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:26
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        Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü
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        Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.

        Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

        Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

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