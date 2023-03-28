Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu

HABERTURK.COM / Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirmişti.

Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuşmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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