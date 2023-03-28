Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Yunanistan 21 Mayıs'ta seçime gidiyor

Yunanistan'da mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin kesin tarihi belli oldu. Yunanistan Başbakanı Miçoktakis, ülkenin 21 Mayıs'ta sandık başına gideceğini açıkladı

Giriş: 28.03.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan 21 Mayıs'ta seçime gidiyor
Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirmişti.

Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuşmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borsa artık fırsat sunmuyor mu?
Borsa artık fırsat sunmuyor mu?
Yunanistan mayısta sandık başına gidiyor
Yunanistan mayısta sandık başına gidiyor
Seçimin ilkleri
Seçimin ilkleri
Kardeşler seçimde rakip oldu
Kardeşler seçimde rakip oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.