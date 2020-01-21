Yunan gaz şirketine 200 milyon Euro nasıl ödenecek?

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Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp aralığında doğalgaz kullanılıyor. Türkiye, gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden gaz alıyor. Başta ABD, Katar, Cezayir olmak üzere değişik ülkelerden de LNG ithal ediyor.
AZERBAYCAN ANLAŞMASI
Azerbaycan Şah Deniz I sahasında üretilecek olan doğal gazın Gürcistan üzerinden Türkiye’ye taşınması amacıyla inşa edilen Azerbaycan - Türkiye (Şah Deniz 1) Doğal Gaz Boru Hattı, 2007 yılında işletmeye alındı. BOTAŞ, bu hattan ithal edilen gazın bir bölümünü, “re-export hakkı” olarak adlandırılan hüküm gereğince Yunanistan’a ihraç ediyor. Yunanistan’la, bu konuda 2003 yılında doğal gaz alım satımına ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma, 2021 yılı sonunda bitecek.
750 MİLYON METREKÜP
Anlaşma uyarınca Türkiye, Yunanistan’a yılda 750 milyon metreküp gaz ihraç ediyor. BOTAŞ, bu gazı “k” faktörü olarak adlandırılan bir payla Yunanistan’a veriyor.
BOTAŞ ile DEPA, bir süre önce “temel gaz fiyatı” konusunda tahkimlik oldu. BOTAŞ, o dönemde Azerbaycan da Türkiye’ye sattığı gazın fiyatını artırdığı için (bu artışı DEPA’ya yansıttı) tahkimi kazandı.
Uzmanlara göre daha sonra “k” faktöründe bir artış yapıldı. DEPA, bu kez “k” faktörünü gerekçe göstererek, tahkim davası açtı. Bu davayı kazandı.
Geriye yönelik 200 milyon euroluk ödeme gündeme geldi. Uzmanlar, BOTAŞ ile DEPA’nın ödeme konusunda anlaşma yapmak üzere bir araya gelebileceğini belirterek, “Nakit yerine mahsuplaşma yoluyla ödemenin yapılması beklenebilir” görüşünü dile getirdi.
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