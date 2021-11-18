Ligler devre arasına yaklaştıkça transfer dedikoduları da artıyor. Yunan basını da Fenerbahçe'de top koşturan Dimitris Pelkas'ın takımdan ayrılacağını yazdı.

Sport Time'ın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira gol bölgesindeki problemi çözmek için yönetimden forvet takviyesi istedi. Bunun üzerine Fenerbahçe ve Lyon sezon başında olduğu gibi devre arasında yeniden masaya oturacak. Gündemde Pelkas ve Moussa Dembele'nin takas edilme ihtimali konuşulacak.

NTV Spor'un aktardığına göre Fransız golcü sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta forma giyebildi. Tecrübeli isim 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Moussa Dembele en son 22 Eylül'de Troyes karşısında forma giymişti.

PELKAS'IN SKOR KATKISI YOK

Dimitris Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta mücadele etti. Süper Lig'de 7 maça çıkan Yunan futbolcu, Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada yer aldı.

28 yaşındaki orta saha çıktığı 11 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gole etki etmişti.