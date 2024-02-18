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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Yunan basınından Fatih Terim'e sert eleştiri! "Çağ dışı hücum futbolu..." - Futbol Haberleri

        Yunan basınından Fatih Terim'e sert eleştiri! "Çağ dışı hücum futbolu..."

        Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ağırladığı Lamia ile 2-2 berabere kalırken, Yunan basını karşılaşmanın ardından Terim ve Panathinaikoslu futbolcuları eleştiri yağmuruna tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:03
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        Terim'e sert eleştiri! "Çağ dışı..."
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        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 23. haftasında ağırladığı PAS Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

        Şampiyonluk yarışında yara alan Yeşil Yoncalar, Yunan basınında eleştiri oklarının hedefi oldu.

        "MANTIKLI BİR ŞEY YOKTU"

        Sport 24, Lamia beraberliği için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" ifadesini kullandı.

        Haberin detaylarında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz oyunu, çağ dışı hücum futbolunu tanımlıyor" ifadelerine yer verildi.

        Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 23 maç sonunda topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. PAOK ise 52 puan ve maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

        Panathinaikos, hafta içinde Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar ligde ise bir sonraki hafta evinde Kifisia'yı konuk edecek.

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