Yunan basını: Yunanistan NATO tatbikatından çekilebilir

NATO tarafından düzenlenen Steadfast Dart 2025 tatbikatı 10 Şubat itibarıyla başladı. Tatbikata 18 ülkeden 10 bine yakın personel katılıyor.

Eş zamanlı düzenlenmesi planlanan tatbikata; Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan ev sahipliği yapıyor.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada tatbikatın amacı şöyle belirtildi: "Tatbikatın maksadı; Müttefik Mukabele Kuvvetinin (Allied Reaction Forces/ARF24) NATO'nun Güneydoğu Müşterek Savunma Harekât Alanı'nda barış şartlarında icra edeceği alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmektir."

Kara, hava ve deniz unsurlarının müşterek katılımıyla icra edilecek olan tatbikata ilişkin Yunan basınında birtakım iddialar yer aldı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan iddiaya göre, Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) için Türkiye'den izin talep edilmesini istiyor. Habere göre, Türkiye böylesi bir talebi reddetti.

Atina ise NATO'yu tatbikatı iptal etmekle tehdit ediyor.