Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA),Meriç sınırı boyunca mültecilere uygulanan şiddet nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

Midilli adasında bir basın toplantısı düzenleyen SYRIZA'lı bazı eski bakanlar ve eski Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikos Voutsis, Meriç sınırına giden paramiliter güçlerin sığınmacılara karşı "terör estirmelerinden" Yunan hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

"HÜKÜMET KONTROLÜ TAMAMEN ELİNDEN KAÇIRDI"

Nikos Voutsis, "Miçotakis hükümeti, yasa dışı bir caydırma stratejisi uygulamaktadır. Yunan hükümeti, önemli bir kriz sırasında kontrolü tamamen elinden kaçırmıştır" dedi

"AB'nin mülteci politikasının da bugün yaşananlarda rolü var" diyen Voutsis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunan güvenlik makamlarıyla yakından uzaktan ilgisi olmayan paramiliter ve yasa dışı örgütlerin, sınır bölgelerinde yoğun ve yasa dışı şekilde faaliyetler gösteriyor. Bu örgütlerin demokrasiyi ve yasal düzeni tehdit etmeye başlamasıyla durum çok daha kötü hale gelebilir."

"MEYDANI PARAMİLİTER GÜÇLERE BIRAKTILAR"

SYRIZA siyasi büro üyesi Panos Lambrou de Yunan hükümetini, "uluslararası hukuk kurallarını ve Cenevre Sözleşmelerini ihlal etmekle, paramiliter güçlere meydanı boş bırakmakla" suçladı

Yunan polisi sınırı geçenleri 'tespit edip tutuklamak için' mavi renkli tazyikli su sıkıyor Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, Yunan sınır muhafızları tarafından tazyikli suyla engellenmişti.

Kastanies Sınır Kapısı'na getirilen Yunan polis araçlarının sınırı zorlayan mültecileri püskürtmek için kullandığı tazyikli suya ara ara mavi renk karıştığı görülmüştü. Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak sınırı geçmeye başaranların "anında tespit edilmesi ve tutuklanması" olduğu belirtiliyor.