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        Haberler Dünya "Yumuşak güç" kavramını yaratmıştı: Joseph Nye hayatını kaybetti | Dış Haberler

        ABD'li siyaset bilimci Joseph Nye hayatını kaybetti

        ABD'de "yumuşak güç" kavramının teorisyenlerinden siyaset bilimci Joseph Nye, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:06
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        "Yumuşak güç" kavramını yaratmıştı: Joseph Nye hayatını kaybetti
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        ABD'deki Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Nye, 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

        New Jersey eyaletinin South Orange bölgesinde Ocak 1937'de doğan Nye, Princeton ve Oxford Üniversitelerinde siyaset, felsefe ve ekonomi eğitimleri gördü.

        Siyaset bilimi alanında doktora yaptıktan sonra 1964'te Harvard'ın kadrosuna katılan Nye, 1993-2001'de ABD Başkanlığı yapan Bill Clinton döneminde ülke yönetiminde görevler üstlendi.

        Nye, 1993-94'te Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanlığı yapmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal İstihbarat Konseyi ve Savunma Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu.

        Askeri olmayan güçlerin diğer ülkelerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini inceleyen "yumuşak güç" kavramının teorisyenlerinden kabul edilen Joseph Nye'nin, kariyeri boyunca neo-liberal görüşleri savunduğu biliniyor.

        Çeşitli üniversiteler ve uluslararası düşünce kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Joseph Nye'nin "Yumuşak Güç: Dünya Politikasında Başarıya Giden Yol", "Amerikan Yüzyılı Bitti mi?" ve "Liderliğe Bağlı: Amerikan Gücünün Değişen Doğası" dahil 10'dan fazla yayımlanmış kitabı bulunuyor.

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