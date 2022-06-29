Yumuşak doku kanseri kendisini kolda ya da bacakta büyümeye devam eden bir yumruyla fark ettirmektedir. Fakat pek çok kişi bunun geç farkına varır. Bütün kanser türlerinde olduğu gibi bu türde de erken teşhis kişinin yaşamını sürdürmesi için çok önemlidir. O nedenle kişi kendisinde en ufak bir farklılık olduğunu hissettiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurmalıdır. Bu içeriğimizde sizlere yumuşak doku kanseri nedir, neden olur, yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisiyle ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte yumuşak doku kanseri ile ilgili merak edilenler…

Yumuşak Doku Kanseri Nedir?

Toplumda çok fazla bilinmediği için yumuşak doku kanseri nedir diye çok fazla merak edilmektedir. Vücutta yumuşak dokular aslında başka dokuların birbirine bağlanmasına yardımcı olmakta ve diğer organların çevrelenmesine destek verir. Yumuşak dokular insan vücudu için hayatidir. Çünkü kalp kası da dahil olmak üzere, kan damarları, sinirler, tendonlar, kemikler ve eklemlerin hepsinde yumuşak dokular ve bağ dokuları bulunmaktadır. Dolayısıyla yumuşak doku kanseri kişide ortaya çıktığında hızlı yayılarak hayati organları olumsuz etkileyebilmektedir.

Yumuşak Doku Kanseri Belirtileri

Yumuşak doku kanseri belirtilerinin anlaşılması oldukça zordur çünkü bu çok nadir bir kanser türüdür. İnsan vücudu yumuşak dokularla kaplı olduğundan herhangi bir yerde kanser hücresi çıkabilmektedir. Fakat çoğunlukla bacak ve kollarda ilk kez ortaya çıkmaktadır. Yumuşak doku kanseri bütün yaşlarda görülebilmektedir. Fakat genelde 50 yaş üstündeki kişiler daha riskli gruptadır. Eğer aile geçmişinde yumuşak doku kanseri olan bireyler varsa çocuklarda da görülebilmektedir. Yumuşak doku kanseri erken belirti vermez. Hatta pek çok tümör grubu kendisini belli etmeden büyümeye meyillidir. Çoğunlukla yumuşak doku kanseri belirtilerinde hissedilen yumrular ağrılı değildir.

Yumuşak Doku Kanseri Tedavisi

Yumuşak doku kanseri tedavisi için öncelikle erken teşhis gerekmektedir. Çünkü bu kanser türü çok tehlikeli ve ölümcüldür. Eğer hastalık erken fark edilmişse ameliyat tavsiye edilmektedir. Bu en iyi tedavi yöntemidir ve kanserin birinci ve ikinci evresinde bu tercih edilir. Fakat ilerleyen evrelerde kişinin yaşı ve durumuyla da bağlantılı olarak ameliyat tavsiye edilmeyebilir. Böyle durumlarda kemoterapi ve radyoterapi de bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bazen cerrahi operasyonların ardından da kişiye belirli dozlarda kemoterapi ve radyoterapi de verilebilmektedir. Bu karar hastalığın seyri ile ilgili uzman doktorlar tarafından verilmektedir.

Yumuşak Doku Kanseri 3. ve 4. Evre Belirtileri

Yumuşak doku kanseri 3. Ve 4. Evre belirtileri diğer evrelere göre daha nettir. Hatta bu kanser türünde genelde kanser fark edildiğinde bu evrelerde olmaktadır. Çoğunlukla yumuşak doku kanseri ilk evrelerde fark edilmemektedir. Kesin tanı için biyopsi yapılmaktadır ve biyopsi sonucu esas alınmaktadır. Diğer yandan bu kanser türünün 3. Evresinde kanser lenf bezlerine yayıldığı için fark edilmesi kolaylaşır. Son evre olan 4. Evre de kanser bütün organlara ve vücuda yayılmıştır. Böylece kanserin yumru ile fark edilmesi daha kolaydır.

Yumuşak Doku Kanseri Ölümcül Mü?

Yumuşak doku kanseri ölümcül mü diye merak edip korkan pek çok kişi vardır. Bu kanser türü vücut tamamen yumuşak dokularla bağlı olduğu için çok ciddi ve ölümcüldür. Tahmin edilenden daha hızlı yayılır ve tedavisi de kolay değildir.

Yumuşak Doku Kanseri Ameliyatı Sonrası Ne Olur?

Yumuşak doku kanseri ameliyatı sonrası eğer gerekirse kemoterapi ya da radyoterapi desteği de verilmektedir.