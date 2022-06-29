Yenidoğan Sarılığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Yenidoğan Bebekte Sarılık Belirtileri ve Tedavisi

yarısından fazlasında sarılık görülmekte ancak anne sütü ve beslenmeyle ilerlemeden geçmektedir. Fakat anne sütüyle beslenemeyen ve erken doğan bebeklerdeki sarılığın bazen kontrol altına alınması gerekmektedir. Çoğunlukla bebeklerde sarılık kendi kendine geçer ve ciddi sorunlara yol açmaz. Ancak yine de kontrolün elden bırakılmaması gerekmektedir. Bu yüzden aileler bebeklerin sıklıkla kontrol etmeli ve sarılık belirtisi fark ettiklerinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdırlar.

Yenidoğan bebeklerde sarılığın artışı sarılığın gövdeye ve bacaklara doğru ilerleyişiyle saptanmaktadır. Hatta pek çok bebeğe doğduğunda sarı kıyafetler giydirilmesi toplumda yaygın bir davranıştır. Böylece sarılığın ilerlemeden yok olacağına inanılmaktadır. Bu içeriğimizde sizlere yenidoğan sarılığı nedir, neden olur ve nasıl geçer, yenidoğan bebekte sarılık belirtileri ve tedavisiyle ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte yenidoğan sarılığı ile ilgili merak edilenler…

Yenidoğan Sarılığı Nedir?

Yenidoğan sarılığı nedir dendiğinde bebeklerin kanlarında “bilirubin” maddesinin artışı akla gelmektedir. Bu maddedeki artış bebeğin ilk olarak gözlerinde sonrada vücudunda sarılaşmaya neden olmaktadır. Genel olarak sarılık vücutta ve gözlere sarı rengin oluşumuna neden olduğu için bu isimle anılmaktadır.

Yenidoğan Sarılığı Neden Olur?

Yenidoğan sarılığı neden olur diye halk arasında çok fazla merak edilmektedir. Kandaki “bilirubin” maddesinin birikimi yenidoğanlarda sarılığın oluşmasına neden olmaktadır. Çünkü hayata yeni gelen yenidoğanların vücutlarındaki kırmızı kan hücresi yetişkinlere kıyasla çok daha fazladır. Bu da yenidoğanlarda sarılık oluştuğunda hızlıca ilerlemesine yol açmaktadır.

Yenidoğan Sarılığı Nasıl Geçer?

Yenidoğan sarılığı nasıl geçer diye tedirgin olanlara öncelikle çoğu bebeğin sarılığı anne sütü alımıyla atlattığını söyleyebiliriz. Fakat bazı durumlarda sarılık ilerlemekte ve bebeğin özel bir ışık tedavisi almasını gerektirmektedir.

Yenidoğan Bebekte Sarılık Belirtileri

Yenidoğan bebekte sarılık belirtileri genelde birbirine benzerdir. İlk dikkati çeken bebeğin gözlerinde ve yüzünde sararmaların ortaya çıkmasıdır. Ayrıca bebekler sarılık olduğunda uyku hali hissedilir derecede artmaktadır. Diğer yandan bebekte sarılık yüzde başlayarak ilerleme eğilimi gösterirse karna ve bacaklara doğru inebilmektedir.

Yenidoğan Bebekte Sarılık Tedavisi

Yenidoğan bebekte sarılık tedavisi sarılığın derecesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü bazı bebekler anne sütü ile yeterli düzeyde beslendiklerinden kısa sürede sarılıkları gerilemekte hatta yok olmaktadır. Fakat tersine erken doğan ve anne sütü alamayan bebeklerde sarılık ilerlerle “fototerapi” şeklinde isimlendirilen özel bir ışınla bebekteki sarılık tedavi edilebilmektedir.

Yenidoğan Sarılığı Kaç Gün Sürer?

Yenidoğan sarılığı kaç gün sürer sorusu aklı kurcalamaktadır. Genel olarak yenidoğan sarılığı eğer ilerlemezse ortalama 10 gün içinde tamamen geçmektedir. Fakat bazen sarılığın vücutta atılması 28 günü de bulmaktadır.

Yenidoğan Sarılığı Tekrarlar Mı?

Pek çok yeni anne baba olmuş ebeveyn bebeklerinde oluşan yenidoğan sarılığı tekrarlar mı diye korku duyar. Ancak sarılığın tedavisinin ardından eğer bebek kontrol altında tutulabilirse sarılık çoğunlukla tekrar etmemektedir. Önemli olan bebeğin yeteri kadar beslenmesi ve gerekirse tedavi edilmesidir.