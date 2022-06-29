Sarılık Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Yetişkinlerde Sarılık Belirtileri ve Tedavisi

Sarılık Nedir?

Sarılık nedir diye merak edilmektedir. Sarılık tıpta “bilirubin” ismiyle anılan bir madde kanda daha çok bulunduğunda öncelikle gözde ve deride sarılık başlamaktadır. Sarılık kişiyi sarıya boyayan bir hastalıktır.

İsmini kişiye verdiği sarı renkten almaktadır. Bununla beraber sarılık toplumda hastalığın ismi gibi görülse de aslında hastalığın temel belirtisidir. Sarılık belirtileriyle beraber organlarda bozulmalar başlamaktadır. Aslında organların enfeksiyon yüzünden bozulması vücudu sarıya boyamaktadır.

Sarılık Neden Olur?

Sarılık neden olur diye sorgulayanlara öncelikle sarılığın temel nedeninin tıp dilinde “bilirubin” ile ilgisi olduğu ifade edilmektedir. Bu madde kan hücreleri içinde üretilmekte ve fazla üretildiğinde karaciğere zarar vermektedir. Karaciğerde bozukluklar sarılığa neden olmaktadır. Sarılık karaciğer bozukluğudur.

Sarılık Nasıl Geçer?

Sarılık nasıl geçer diye merak edenlere ilk olarak hastalığın zamanında teşhis edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kişide kendisindeki belirti ve farklılıkları fark ettiğinde vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmalıdır. Çünkü sarılığın beyin hasarına bile neden olabileceği göz önünde bulundurulduğunda ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğu uzmanlar tarafından ısrarla vurgulanmaktadır. Sarılığın geçmesi için uzman doktor tarafından kişiye göre bir tedavi planı belirlenmelidir. Bilhassa sarılık tedavisinde kırmızı kan hücresinin üretimi çok önemlidir. Çünkü sarılık kan hücrelerinin üretimine olumsuz etkide bulunmaktadır. Diğer yandan sarılık karaciğerin işleyişini bozmaktadır. Kırmızı kan hücresindeki tahribat ve karaciğerin işleyişindeki bozukluğa bağlı olarak doktorlar bir tedavi şekli belirlemektedir. Sarılık çok ilerlediğinde karaciğer nakline de neden olabilmektedir. Bu durum sarılığın son durumunu göstermektedir. Bütün bunların yanı sıra sarılık safra kesesinde taşların oluşmasına bile yol açabilir. Bu tıkanıklık ciddi seviyede olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa sarılığın tedavisi ile beraber safra kesesi taşlarının da tıkanıklığının da tedavi edilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere sarılık pek çok organın tahribatına yol açtığından hızlı bir şekilde fark edilmesi gerekmektedir. İlk safhalarda fark edilen sarılık iyi bir uzman hekimle kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Önemli olan hızlı teşhis ve doğru tedavidir.

Yetişkinlerde Sarılık Belirtileri

Sarılık her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Görüldüğü yaşa göre sarılığın belirtileri ve tedavisi değişiklik gösterebilmektedir. Yetişkinlerde sarılık belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

İştahsızlıkla beraber kilonun kaybedilmesi,

Gözlerin içleri ve cildin sararması,

Kaşıntılar,

Yorgun ve halsiz hissetmek

Karında ağrı

Geçmeyen ateş

Dışkının renginin açılması

Yetişkinlerde Sarılık Tedavisi

Yetişkinlerde sarılık tedavisi bebeklere göre daha farklıdır. Çünkü yetişkinlerde sarılık daha ciddi ve acil tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Sarılık anemi yüzünden oluştuğunda demir takviyesi de alınması gerekmektedir. Bunun yanında demir zengini gıdaların yenmesi kanda demir miktarının artışını sağlayarak tedaviye destek sağlayabilmektedir.

Sarılık Tedavisi Evde Nasıl Yapılır?

Sarılık tedavisi evde nasıl yapılır diye merak edenler de vardır. Ancak yetişkinlerde sarılığın tedavi edilmesi için yine de mutlaka öncesinde bir uzman hekimle görüşmek gerekmektedir. Doktorlar hem yetişkin sarılığı hem de bebek sarılığı için kişileri yönlendirmektedir. Doktorların reçete ettiği ilaçlar ve evde takviyelerde sarılık ilk evrelerde kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Sarılık Öldürücü Mü?

Sarılık bazı kişilerde daha ciddi seyretmektedir. Çünkü sarılığın çeşitleri vardır. Örneğin kan dolaşımına ve kırmızı kan hücrelerine saldıran sarılık çeşidi olarak bilinen “hemoitik sarılık” bazı kişilerde ölümlere bile neden olabilmektedir.