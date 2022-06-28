Prostat Büyümesi Nedir, Neden Olur? - Prostat Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Büyümesi Nedir?

Erkeklerde prostat bezi mesaneyle üretra şeklinde isimlendirilen idrar kanalının üstünde bulunur. Burada ortaya çıkan büyüme tıbbi dilde “benign prostat hipertrofisi (BPH)” olarak anılmaktadır. Erkeklerin idrar keselerinin alt kısmında bulunan prostat bezi idrarın idrar kesesi aracılığıyla dış kısma atılmasını sağlayan üretra kanalını çevrelemektedir. Prostat bezi sağlıklı bir erkekte ortalama 30 gr. Civarında olmalıdır. Prostat bezinin başlıca görevi menideki sıvı kısmın oluşturulması ve cinsel boşalma esnasında söz konusu sıvının dışarı çıkmasını sağlamaktır.

Çoğunlukla erkeklerin prostat bezlerindeki büyüme 40 yaş civarında başlamaktadır. Bu büyümenin çoğunlukla iyi huylu olduğu düşünülmektedir. Hatta prostatta büyüme olağan bir yaş alma süreci şeklinde görülmektedir. Prostat bezinin büyümesinin durdurulmasının imkânı yoktur. Ancak prostat büyümesi anormal şekilde olduğunda olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Bu durumda büyümenin erken teşhis edilip tedavi edilmesi çok önemlidir. Prostat büyümesi tedavi edilmezse böbreklerde yetmezlik, mesanede taş, devam eden idrar yolu enfeksiyonu ve bazı durumlarda kronikleşme olursa mesane kanseri bile oluşabilmektedir. Dolayısıyla prostat büyümesi fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzman hekimle görüşmek gerekmektedir.

Prostat Büyümesi Neden Olur?

Prostat büyümesi neden olur diye merak edilse de büyümenin net bir nedeni yoktur. Pek çok uzman prostat büyümesinin yaşın ilerlemesi ve değişken hormon aktiviteleriyle ilgisi olduğunu öne sürmektedir. Erkeklik hormonu testosteron olsa bile az da olsa her erkekte östrojen de bulunmaktadır. Erkekler yaşlandıkça vücutlarında erkeklik hormonu azalarak kadınlık hormonun da artış olmaktadır. Uzmanlar bu durumun da prostat büyümesine yol açabileceğinin altını çizmektedir.

Prostat Büyümesi Kanser Midir?

Erkekler yaşlandıkça sıklıkla prostatta büyüme oluşmaktadır. Fakat bu tarz durumlar kişilerde korkuya yol açar ve doğal olarak prostat büyümesi kanser midir diye düşünürler. Prostatta ortaya çıkan büyümelerin hepsi kansere yol açmaz. Önemli olan büyüme fark edildiğinde vakit kaybetmeden prostat büyümesinin sebebinin anlaşılabilmesi için uzman bir hekimden destek almaktır.

Prostat Büyümesi Belirtileri

Erkeklerin çoğunda prostat büyümesi kolay fark edilmez. Çünkü büyüme her zaman bulguya yol açmaz. Ancak eğer semptoma yol açarsa prostat büyümesi belirtileri arasında fark edilenleri sizin için sıraladık;

Geceleri idrara çıkma sıklığının artması ve idrarı tutamama,

İdrarın başında zorlanma ve idrarın kesintiye uğraması,

İdrarın tamamen boşalmaması, idrarın yapılmasının ardından oluşan damlama,

İdrarda sızıntı,

İdrarın kanlı olması.

Genel olarak prostat büyümesi erkeklerde idrarı ve idrar yolunu etkilemektedir. Bu durumun sonucunda da eğer erken müdahale edilmezse böbrekte hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonları oluşabilmektedir. Çoğunlukla prostat büyümesi iyi huyludur ve erkeklerin üreme kapasitelerinde herhangi bir soruna yol açmaz.

Prostat Büyümesi Nasıl Engellenir?

Prostat büyümesi nasıl engellenir diye merak edenler için sıraladık;

Uyumadan iki saat önce su içilmemelidir,

Stresten uzak durulmalıdır,

Çok fazla grip ilacı kullanan kişilerin idrar yolu olumsuz etkileneceği için bu ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir.

Egzersizin düzenli hale getirilmesi oldukça faydalıdır.

Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat büyümesi tedavisi için ilk olarak bunun bir uzman doktor tarafından teşhis edilmesi gerekmektedir. Prostat büyümesi erkenden fark edilirse çok hızlı bir şekilde önlenebilir. Çoğunlukla düzenli kontroller ve medikal ilaçlarla ilk safhada prostat büyümesi engellenebilmekte ve semptomlar azaltılabilmektedir.