Soğuk Algınlığı (Nezle) Nedir, Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? - Yetişkinlerde Soğuk Algınlığı Belirtileri ve Tedavisi

Soğuk algınlığı toplumda da bilindiği üzere yaklaşık yedi günde geçen bir rahatsızlıktır. Bu içeriğimizde sizler için soğuk algınlığı ya da nezle nedir, ne iyi gelir ve nasıl geçer, yetişkinlerde soğuk algınlığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte soğuk algınlığı ya da diğer ismiyle nezle ile ilgili merak edilenler…

Soğuk Algınlığı Nedir?

Soğuk algınlığı boğazlarda, burunda ya da bazı durumlarda akciğerlerde oluşan enfeksiyon ya da virüsleri ifade etmektedir. Soğuk algınlığının en önemli özelliği bulaşıcı olmasıdır. Bazı durumlarda hapşırma ya da burun akıntısıyla başlayan soğuk algınlığı boğazda kaşıntı ya da ağrıya da neden olabilir. Kişi kendisini halsiz hisseder ve dinlenme ihtiyacı hisseder. Soğuk algınlığı bağışıklık sistemi hastalığıdır. Dolayısıyla bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler daha hızlı iyileşirken bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip ölüme bile neden olabilmektedir.

Nezle Neden Olur?

Nezle neden olur diye merak edenler vardır. Ancak nezle nedeni belli olan bir rahatsızlık değildir. Çoğunlukla nezlenin bulaşıcı olduğu bilindiği için dışarıdan kapıldığı düşüncesi yaygındır. Kalabalık ortamlarda havadan bulaşan nezle virüsü bazen buruna bazen de boğaza yerleşerek kişide rahatsızlık olmasına yol açar. Çoğunlukla kişinin vücuduna nezle virüsü girdiğinde kişi burnunda kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı, üşüme ve halsizlik gibi belirtiler hissetmektedir.

Nezle Nasıl Geçer?

Nezle basit gibi görünse de çok rahatsız edici bir hastalıktır. Bu yüzden pek çok kişi nezle nasıl geçer diye merak eder. Nezlenin nasıl geçtiğiyle ilgili öne çıkan bilgileri sizler için sıraladık;

Nezle olan kişi sıvı alımını arttırmaktadır çünkü dehidrasyon nezleyi olumsuz etkilemektedir.

Nezle olan kişide çoğunlukla burunda tıkanma olduğunda burun açıcı damlaların kullanılması faydalı olmaktadır.

Nezle bol dinlenmeyle geçen bir rahatsızlıktır.

Kişideki nezle semptomlarına bağlı olarak boğaz pastili ya da doktor tarafından tavsiye edilen bir öksürük şurubu faydalı olabilmektedir.

Nezle boğazda ve burunda tıkanmaya yol açtığından tuzlu su gargarası ya da medikal gargaralar nezleyi rahatlatmaktadır.

Soğuk Algınlığı Belirtileri

Soğuk algınlığı belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ancak öne çıkan soğuk algınlığı belirtilerini sizler için sıraladık;

Soğuk algınlığında bazen vücut ısısında artış hissedilebilir.

Soğuk algınlığı genellikle boğaz yanması ve boğazda ağrıyla başlamaktadır.

Burnun tıkanması ve burunda akıntı soğuk algınlığının yaygın belirtileri arasındadır.

Geçmeyen art arda gelen hapşırmalar.

Kişiyi rahatsız eden kuru öksürük.

Gözlerin yanması ve sulanması.

Bazen soğuk algınlığı kulakları da etkiler kulak tıkanıklığına yol açabilir.

Başta ağırlık ve ağrı.

Soğuk Algınlığı Tedavisi

Soğuk algınlığı çoğunlukla doktora gitmeden geçen bir rahatsızlıktır. Soğuk algınlığı tedavisi için öne çıkanları sizler için listeledik;

Ilık bitki çayları ve özellikle mide bulantısı olursa nane limon çok rahatlatıcıdır.

Zencefil ve bal birlikte macun şeklinde yenebilir bu karışık bitki çaylarına ya da ılık suya da eklenip içilebilir.

Bal ve tarçını beraber ısıtıp içebilirsiniz.

Ballı limonlu ılık ıhlamuru soğuk algınlığı için bol bol içebilirsiniz.

Nezle Kaç Gün Sürer?

Nezle kaç gün sürer diye merak edenlere yaklaşık 7 gün devam ettiğini söyleyebiliriz. Kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber nezle 1 haftada geçmektedir.

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığına ne iyi gelir diye düşünenlere öncelikle bol C vitamini almalarını tavsiye edebiliriz. Ayrıca bol sıvı, bitki çayı ve çorba da faydalı olacaktır.