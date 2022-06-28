Bebeklerde soğuk algınlığı ne iyi gelir?

Bebeklerde Soğuk Algınlığı Belirtileri

Her yaş grubunda soğuk algınlığı farklı seyretmektedir. Bebekler daha savunmasız olduklarından aileler soğuk algınlığında bile tedirgin olmaktadır. Dolayısıyla hastalığın belirtilerinin bilinmesi ebeveynler için faydalı olacaktır. Bebeklerde soğuk algınlığı belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

Burunda tıkanıklık veya geçmeyen burun akıntısı.

Geçmeyen ve art arda gelen hapşırıklar.

Kimi zaman ateşin 38 derecenin üstüne çıkması.

Bazen öksürük de oluşabilmektedir.

Boğazda kızarıklık ve ağrı.

Kaslarda ağrılar ve halsizlik.

Gözlerin kızarması.

Bebeklerde Nezle Tedavisi

Bebeklerde nezle tedavisi bitkisel ve evde de yapılabilir. Buradaki en fazla dikkat edilmesi gereken durum bebeğin ateşidir. Nezle de öncelikle bebeğin ateşi varsa düşürülmelidir. Eğer ateş 38 derece ve üzerinde seyrediyorsa mutlaka uzman bir hekimle görüşülmelidir. Çünkü hekimler kimi zaman ateş düşürücü ilaçlar vererek bebeği rahatlatabilmektedir. Bunun dışında evde ılık banyo yaptırmak, kalın giysiler giydirmemek, ılık bitki çayları ve çorbalardan da destek alınabilmektedir. Bebekler nezle olduğunda aileler panik olmamalı. Yalnızca gereken durumlarda uzman çocuk doktorlarıyla görüşmelidirler. Bebekte eğer ateş yoksa bu nezlenin hafif seyredeceği anlamına geldiği için doktora gitmeden evde de geçirilebilmesi mümkündür.

Bebeklerde Nezle Nasıl Geçer?

Bebekler yetişkinlere göre daha savunmasız olduğundan ebeveynler bebekler nezle olduğunda bile çok korkmaktadır. Bu nedenle bebeklerde nezle nasıl geçer diye merak edilmektedir. Öncelikle eğer nezle olan bebeğin ateşi varsa ateşi düşürülmelidir. Bazı bebeklerde nezle olduktan 2 gün süresince ateş görülebilmektedir. Eğer ateş devam ediyorsa bebeğe ılık banyo yaptırılarak ve ince giysiler giydirilerek ateşi düşürülmelidir. Bunun dışında uzman çocuk doktorları bebeklerde nezlenin geçmesi için ateş düşürücü ilaçlar, burun spreyleri ve gerekliyse antibiyotikler tavsiye edebilmektedir. Eğer nezle esnasında bebeğin ateşi 38 derecenin altına düşmüyorsa uzman bir hekimle görüşmekte fayda vardır.

Bebeklerde Soğuk Algınlığı Kaç Gün Sürer?

Bebeklerde soğuk algınlığı kaç gün sürer diye merak edenlere yaklaşık 7 gün devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bazı bebeklerde bu sürenin uzayabileceği bazılarında da daha kısa sürede biteceği unutulmamalıdır.

Bebeklerde Soğuk Algınlığı Neden Olur?

Bebeklerde soğuk algınlığı neden olur diye düşünenlere öncelikle bu durumun bebeğin bağışıklık sistemiyle ya da soğuğa maruz kalmasıyla ilgisi olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan büyükler soğuk algınlığı olduğunda ya da bebek kamusal alana çıktığında çevreye yayılan virüs damlacıkları bebekleri hasta edebilir. Bazen bir öksürük ya da bir hapşırma bile bebeğin hasta olmasına neden olabilmektedir.

Bebeklerde Nezle Ateş Yapar Mı?

Bebeklerde nezle ateş yapar mı diye pek çok ebeveyn tedirgin olmaktadır. Bazı bebeklerde nezle anında ateş 38 derecede seyredebilmektedir. Ancak bu her bebekte olmayabilir ya da nezlenin yalnızca ilk günlerinde ateş olabilmektedir.

Bebeklerde Soğuk Algınlığı Sonrası Öksürük Normal Mi?

Bebeklerde soğuk algınlığı sonrası öksürük normal mi diye diye düşünenlere bu durumun normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü soğuk algınlığı genzi tıkamakta ve bu durumda öksürüğe neden olabilmektedir.